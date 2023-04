Construtora Sotrin oferece presente especial no seu aniversário de 44 anos

Share on Email

Em comemoração ao seu aniversário, a Construtora Sotrin está com a campanha “44 anos sendo o seu melhor investimento”. A Construtora, que em 2020 foi considerada a 5ª construtora na preferência dos gaúchos, está presenteando os clientes que adquirirem um apartamento entre janeiro e maio de 2023 com o registro do imóvel.

Na última segunda-feira, o portal Alegrete Tudo promoveu uma live entre o engenheiro Sobrosa, diretor da Construtora Sotrin e a professora de direito, Eliane Blaskesi para responderem a importância do registro do imóvel.

Durante a conversa, o engenheiro Sobrosa ressaltou que essa ação da Construtora Sotrin tira uma preocupação que acontece ao se adquirir um imóvel, além de diminuir os custos, já que a construtora será responsável por essa documentação.

“Um apartamento de 300 mil reais, o total disso (de toda documentação) deve dar em torno de 13 a 14 mil reais. É uma grande preocupação que ele tá tirando do futuro”, comenta Sobrosa, engenheiro e diretor da Construtora Sotrin.

Já a professora de direito, Eliane Blaskesi assegurou a importância desse documento: “O registro do imóvel é o objetivo final de toda a documentação envolvendo imóveis. Quando dentro do empreendimento, a pessoa recebe o seu imóvel registrado, ela tem a segurança que aquele bem é seu”, afirmou a professora e mestra em direito.

A campanha de 44 anos da Construtora Sotrin vai até o dia 31 de maio. Aproveite e garanta o seu imóvel já registrado. Para mais informações, procure a construtora através do telefone: (55) 3422 2580 ou no WhatsApp: (55) 9 9946 1905 e (55) 9 9619 3150. O escritório da Construtora Sotrin está localizado na rua José Bonifácio, 183, em Alegrete.