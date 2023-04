Comando Rodoviário da BM realizou a escolinha de trânsito para dezenas de crianças

Durante os três dias das atividades em decorrência do Festival da Linguiça em Alegrete, no Parque Doutor Lauro Dornelles, o Comando Rodoviário da Brigada Militar realizou uma iniciativa muito relevante para a educação no trânsito: a escolinha de trânsito para crianças.

Essa ação visa conscientizar os pequenos sobre a importância da segurança no trânsito, por meio de atividades lúdicas e educativas. Utilizando carrinhos infantis e bicicletas, os participantes trafegam em um cenário dotado de placas de sinalização, faixas de pedestres, cruzamentos, semáforos, lombadas e outros elementos comuns nas ruas de uma cidade. Durante o circuito recebem orientações e aprendem regras básicas de trânsito. Ao final, as crianças que participaram eram agraciadas com a sua primeira “habilitação”.

As atividades da escolinha de trânsito foram realizadas durante todo o evento, das 9h às 16h e contaram com a participação de diversas crianças da cidade de Alegrete e região. O objetivo principal foi mostrar que a educação no trânsito é fundamental para a prevenção de acidentes e promoção de uma convivência e segurança no trânsito.

Além disso, a iniciativa do Comando Rodoviário da Brigada Militar foi muito bem recebida pela comunidade local e pelos visitantes do festival, pois ensinou um momento de aprendizado e diversão para as crianças. A escolinha de trânsito do Comando Rodoviário da Brigada Militar é uma iniciativa louvável e importante para a formação de uma sociedade mais consciente e responsável no trânsito. A educação para o trânsito deve começar desde cedo, e ações como essa criaram para a construção de um futuro mais seguro para todos.

Com a realização da ação a Escolinha de Trânsito do 2° Batalhão Rodoviário de Cachoeira do Sul atingiu a marca expressiva de 414 crianças, 62 adolescentes, 295 adultos e 46 idosos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), além de atuar na fiscalização e segurança das rodovias estaduais, também tem como propósito educar e conscientizar os usuários dessas vias para um trânsito mais seguro.