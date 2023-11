Consumidores aproveitam ofertas da Black Friday

As lojas de Rede são as que mais têm ofertas e descontos. E as empresas alimentam a expectativa de que os consumidores aproveitem as promoções que vão até o final desse mês.

Alguns consumidores confessam que estavam aguardando a Black Friday. Vitor Jaques, trabalhdor rural, é um dos que foi às compras com a esposa Ariane. Ele disse que ventilador é um dos ítens que está valendo a pena e aproveitou para comprar. Outro que aproveitou a Black foi o bancário aposentado, Claro Lopes, que comprou uma geladeira com um desconto considerável.

O trabalhador, Glauco Igiski, de uma loja de cama, mesa, banho e alguns eletros disse que aumentou o movimento, esta semana, com as ofertas da Black Friday.

A diarista Conceição, que estava no centro, disse que espera encontrar o que busca com menores preços agora na Black Friday.