Alunos do Oswaldo Dornelles autografam livro autoral

Eles escreveram suas próprias histórias e fizeram ilustrações. O lançamento dessa obra, produzida pelas crianças, foi no dia 22 no Centro Cultural.

Ao todo foram 86 crianças que participaram do projeto, criando suas histórias e ilustrações, mas 68 foram as que adquiriram o livro da editora . Quem nāo ficou com a obra ganhou o Certificado do Projeto Estante Mágica.

No ato no Centro Cultural, os pequenos escritores da Escola Oswaldo Dornelles, com ar de satisfação e orgulho, estavam acompanhados das professoras e familiares.

-É uma rica experiênia aos nossos alunos, comentou a diretora Magda Paré Guglielmi, ao afirmar que eles puderam criar suas histórias. Uma forma de valorizar a criatividade e produção de cada um deles. A direção e equipe da escola, na Vila Nova, buscam instigar seus estudantes a desenvover talentos e potencialidades numa formação cidadã.

