Consumidores reclamam da grande espera para manutenção de ar-condicionado em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mas surge uma queixa de muitos consumidores quanto as dificuldades de manutenção nestes aparelhos aqui na cidade. Uma empresária diz que faz quase um mês que tenta conserto em um aparelho de ar e, segundo ela, só “enrolam” e dizem que estão com muito movimento. Acredita ser descaso com o cliente.

Esta entrou em contato com três outras empresas que realizam este serviço e esta à espera na fila.

Esse relato denota a necessidade de mais profissionais nesta área no Município que, durante o verão, faz calor beirando os 40º C e com isso aparelhos de ar condicionados são indispensáveis em vários ambientes para suportar tanto calor.

Morador de Passo Novo viraliza na web com cuia de mais de metro de comprimento

Alguns consumidores relatam que a demora é tanta para manutenção, bem como para instalação de novos aparelhos. -Realmete está bem difícil, comentou uma professora.

Roger Prates de uma empresa que faz este serviço em Alegrete confirma que nesta época realmente aumenta quatro vezes mais a demanda de pessoas buscado higienização, consertos e instalação de novos aparelhos.

Acessibilidade e mais segurança na Ponte BM esbarra na falta de empresas interessadas em realizar a obra

-Nos fazemos uma média de 10 trabalhos por dia e só temos agenda para a segunda quinzena de janeiro, informou.