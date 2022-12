Consumo de água aumenta mais de 50% com o calor

Quem aumenta as vendas, nesta época, são as distribuidoras de água mineral que entregam em empresas e residências.

Com a indicação de que se faça a ingestão de pelo menos dois litros de água por dia, com as altas temperaturas, aumenta o consumo do líquido vital a qualquer pessoa e aos animais.

Jovane Freitas, que trabalha no Planeta Água, informa que não para com sua moto com baú para entregar tantos pedidos. São cerca de 50 bambonas de água, por dia, só desta empresa.

Com este clima de verão aumenta a ingestão de água, diz o trabalhador que enfrenta todo o calorão para que ninguém fique com sede, pondera.

Trabalhador partindo para mais uma entrega de água

Disse que desde aumentou a temperatura, o consumo de água aumentou em 50% aqui na cidade. Ele e todos os que trabalham com entregas sofrem com o forte calor, que faz neste mês de dezembro em Alegrete.