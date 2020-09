Coodenadoria de Saúde recebeu 2.400 testes para ampliar testagem na Região

Compartilhe









Com objetivo de ampliar a testagem em Municípios que integram a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, o governo do RS está enviando kits de testes de RT PCR às coordenadorias, em ação do Programa Testar RS.

Andreia Carneiro, Delegada Adjunta, da 10ª CRS informa que esta semana receberam 2.400 mil kits de material para essa testagem. Os kits serão distribuídos entre os 11 municípios que integram a Coordenadoria.

-Com isso vamos ampliar a testagem de forma mais segura, já que esse teste é considerada ouro,destacou Andreia. Esses são os testes mais eficazes é a expectativa é de que venham mais kits para 10ª CRS nos próximos dias

Considerada uma das estratégias mais eficazes em países que conseguiram controlar a pandemia de coronavírus, a ampliação da testagem da população gaúcha com o rastreamento de casos é o foco do Testar RS. O projeto foi lançado pelo governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (23), em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O Testar RS, que é operacionalizado pelo Estado, em conjunto com o Ministério da Saúde, as secretarias municipais de Saúde e com o apoio da iniciativa privada, por meio do programa Todos Pela Saúde, que darão suporte para essa ação pioneira e, tenho certeza, será um bom exemplo para o Brasil”, comentou o governador.