Professora Josie Pillar recebe Título de Cidadã Alegretense

A semana foi marcada pela realização de sessões solenes na Câmara Municipal para homenagear pessoas com folha de serviços prestados em favor da comunidade. Na quarta-feira (1º), em concorrida sessão , foi concedido o título de Cidadã Alegretense à professora Josie dos Santos Pillar, através de proposição do vereador João Batista Monteiro Camargo, da bancada Progressista. A homenageada é natural de Porto Alegre, casada com o advogado José Rubens Rosa Pillar, há mais de dez anos residindo em Alegrete, com um notável trabalho de voluntariado e apoiadora de inúmeros projetos que visam a inclusão, igualdade e garantia de direitos, notadamente o trabalho que vem realizando em favor de pessoas com deficiência, comunidade surda, cegos e surdo-cegos. Uma das fundadoras e voluntária da Associação Esporte Para Todos, trabalho de inclusão social através do esporte para pessoas com deficiência. Graduada em Educação Física pela ULBRA, especialista em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – e em Docência, Tradução e Interpretação em Libras. Em suas atividades em Alegrete, professora da APAE durante sete anos, professora no Curso de Educação Física da URCAMP por dez anos, professora de Libras e Didática da Educação Física no Curso Normal do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Tutora do Curso de Letras/Libras na UNIASSELVI, intérprete de Libras na Escola Estadual Eduardo Vargas e atualmente professora de Libras no Senac. Técnica Especializada em Tradução/Interpretação de Libras na UNIPAMPA/Bagé. Tradutora e Intérprete de Libras na Empresa Interpretare, contratada da Câmara Municipal parta atuar nas sessões do Legislativo.

Palavras de carinho e gratidão à homenageada

Após receber das mãos do proponente, vereador João Monteiro, o título de Cidadania, a professora Josie teve o carinho em forma de homenagem da Administração Municipal entregue pela secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero e também o gesto da representação da APAE, através de bonitas palavras proferidas por Cristina Costa, que entre outras palavras falou do olhar humano e acessível de Josie. “Pelo seu trabalho exemplar, pessoa sensível, carismática, carinhosa, com um coração que é só amor”. Disse Cristina que, pelo trabalho de Josie, Alegrete é referência no Rio Grande do Sul em práticas de inclusão com Libras. Para a ex-vereadora Míriam Suhre, Josie é inovação, com uma caminhada de amor, e as causas que ela abraça são de dedicação e paixão. Vai à luta, é persistente, tem fé, tem foco, tem luz, afirmou. A ex-vice-prefeita Preta Mulazzani, destacou a grande lição que Josie traz, de sua capacidade de articulação.”É sempre bom quando temos pessoas que provocam, que debatem, que trazem ideias e possibilitam a construção de políticas públicas para as pessoas que precisam. ” Por fim, a homenagem do professor doutor Rodrigo Smoraleck que usou palavras de Saramago para dizer a Josie Pillar que a sua viagem é a potência de quem acredita, vive, valida, respeita, celebra, congratula, entrega, percorre, caminha, realiza. Foi apresentado um vídeo com uma série de depoimentos de reconhecimento à homenageada, entre os quais do reitor da UNIPAMPA, Roberlaine Ribeiro Jorge.

A Palavra dos Líderes No espaço destinado às lideranças, a vereadora Dileusa Alves, pela bancada do PDT, disse que Josie é uma fada que, com sua varinha, em silêncio, toca o coração das pessoas. E destacou o voluntariado de Josie, fazendo muito mais, indo muito além, com sua paz, com sua calma. Em nome da bancada do MDB, o vereador Cléo Trindade disse da satisfação em homenagear pessoas que se dedicam, se doam. Um momento ímpar e as vezes faltam palavras para dizer o quanto a professora Josie é iluminada, pela paz que transmite e enche todos de orgulho por se tornar uma alegretense que na verdade já era. Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Anilton Oliveira realçou em sua fala que a professora Josie sabe distinguir muito bem inclusão e igualdade. E falou de sua certeza que a homenageada, ao fazer inclusão, não o faz por filantropia, que seria se beneficiar política ou financeiramente, mas faz ideologicamente para que todos tenham inclusão e capacidade da transformação da sociedade para que esta seja igual, justa e fraterna para todos. Pelo Partido Republicanos, o vereador Jaime Duarte parabenizou a homenageada por sua história de vida, uma linda história, frisou. E cumprimentou o autor, vereador João Monteiro, que foi muito feliz em apresentar esta proposição.

A secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero, cumprimentou a homenageada e disse do reconhecimento a sua luta, com seu grupo, com seus inúmeros braços de apoio. Uma mulher guerreira, de fibra. Até quando terás de lutar pela igualdade, questionou. E afirmou que inclusão não perpassa por partidos políticos, mas uma construção por uma sociedade mais justa.

João Monteiro, o proponente

Em sua manifestação na tribuna, quebrou o protocolo ao convidar para estarem ao seu lado, os vereadores João Leivas e Dileusa Alves. Depois, pediu que cada um dos presentes olhasse ao seu lado, numa alusão às diferenças. E disse que todas as minorias são a maioria pelas pessoas presentes. Questionou porque a inclusão e a diversidade são tão atacadas. Está muito além da questão pluripartidária. São causas de todos. Confessou que as pessoas cansam de lutar, mas que não desistem. O vereador destacou que foi esta luta que levou à escolha do nome de Josie para a homenagem. Reiterou o orador que precisamos melhorar muito no tocante à acessibilidade comunicacional, de locomoção e que se fosse observada a Constituição, de que todos são iguais perante a lei, não precisaria estar fazendo o discurso. Destacou o trabalho da homenageada e confessou sua alegria ao ver a casa cheia de surdos que não vieram para ouvir ele, vereador João Monteiro, mas se inteirar do que acontece na sociedade. Porque é importante ser voz, falar para aqueles que não são ouvidos. E é muito mais importante ser voz do que ser ouvido, observou. E desejou que toda a discussão, proposta que entre nesta casa seja vista com os mesmos olhos da trajetória de Josie, uma trajetória de construção como está sendo o Esporte Para Todos para que as pessoas incluídas sejam donas de seus destinos . Que tenhamos mais reconhecimento e principalmente, mais espaços. Concluiu afirmando que o problema social no Brasil não é a diversidade, mas sim a desigualdade que advém da diversidade. O problema não é a inclusão e sim a exclusão. Agradeceu à homenageada e desejou que siga nessa luta por todos e todas, que as críticas nunca a afetem e continue sendo voz e vez para todas as pessoas.

A Emoção da Homenageada

Em sua fala, disse de sua alegria e honra em receber um título tão nobre e especial. E que estava formalizando a sua união com Alegrete. Ao narrar sua caminhada, disse que em 2009 veio morar no Baita Chão e já na chegada se sentiu acolhida. “Hoje, oficializo essa união que é uma história tão bonita”. Agradeceu a Deus pelos momentos especiais com pessoas tão especiais, citando seus familiares e todas as pessoas com as quais se envolveu em suas atividades profissionais e de muita amizade. Emocionou-se ao falar do filho Caetano “meu chão, o ar que eu respiro” definiu. Disse de sua gratidão à comunidade alegretense e afirmou que o grupo Esporte Para Todos não é da Josie, mas de todos desde 2014, graças à união de todos. Um agradecimento especial a todos os vereadores e em especial ao vereador João Monteiro, proponente, que está fazendo exatamente o que pregou na campanha, com ética e responsabilidade na luta em favor das minorias que são maioria. Um título que vou honrar a cada dia de minha vida, afirmou. E encerrou com a Oração de São Francisco.

João Leivas: por uma sociedade mais justa