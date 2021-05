Coordenadora do Projeto Cartas de Afeto participa do Programa Entre Grades

Compartilhe















Desde o mês de fevereiro, a cidade de Alegrete ganhou o projeto Cartas de Afeto, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc Municipal.

O projeto tem envolvido de forma literária, detentas do Presídio Estadual de Alegre. Projeto este, inscrito pela acadêmica de Letras da Unipampa Merlen Alves, no edital da Lei Aldir Blanc municipal. Cartas de Afeto têm por objetivo a troca de cartas, exercícios com as 12 mulheres que estão em situação de privação da liberdade no município.

Segundo a alegretense Merlen Alves, nessa troca de cartas são propostos exercícios de escrita criativa que, posteriormente serão compilados num livro. O projeto é co-realizado pelo Coletivo Multicultural, Presídio Estadual de Alegrete e Susepe.

As oficinas em formato de cartas são realizadas por Merlen Alves (autora do projeto) e Ana Lúcia Vargas, pedagoga, contadora de histórias e poeta.

No último dia 12, Merlen foi convidada para participar do Programa Entre Grades, coordenado por Sérgio Rosa, de Venâncio Aires. Na oportunidade, Merlen discorreu sobre o formato e desenvolvimento do projeto, bem como, a importância desse olhar humano com as mulheres apenadas. Confira a entrevista no link:

Integram o projeto as oficineiras Merlen Alves e Ana Lúcia Vargas com assessoramento psicológico de Anne Carolyne Ferreira e Lidiane Oliveira. O auxílio técnico está a cargo de Nanda Menezes e o serviço social e coordenação é de Flávia Fonseca de Abreu e Giselda Soares. A assistência jurídica é da conceituada advogada Maira Marques e a produção executiva está sob comando de Paulo Amaral.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução