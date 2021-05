Frio de 5ºC em Alegrete em pleno Outono

Compartilhe















A onda de frio que vem fazendo há uma semana registrou temperaturas de 5º C no início da manhã, desta quarta-feira, em Alegrete no termômetro junto a ponte Borges de Medeiros. A sensação térmica é ainda mais baixa na cidade.

Estes primeiros frios provocam um estranhamento em todos, principalmente os que precisam sair cedo para trabalhar ou fazer algo no centro.

O ar gelado exige que as pessoas usem bastante agasalhos e se alimentem bem para evitar se resfriar.

Com a pandemia todo o cuidado é pouco, porque é mais que necessário e evitar ficar donte e internações.

Na rua quem se arriscou a sair cedo abusou do uso de agasalhos. Também tem os que apelam para as bebidas quentes como chocolates vinhos e sopas.

Para esta quinta- feira a previsão e de uma suba gradativa da temperatura e chuva em Alegrete, mas em pouca quantidade, assim como na sexta-feira(21).