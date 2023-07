Copa real promete mexer com as categoria de base no fim de semana

A competição vai contar com cinco escolinhas de alegrete e outras de fora do município como Bagé e Jaguari que prometem agitar os próximos finais de semana com muito futsal. No dia 23/07 terá início a categoria sub 9 e sub 11,porém, terão um número mais reduzido de times inscritos na competição.

Os jogos terão início a partir das 9h da manhã e será cobrado ingresso no valor de 2 reais por pessoa e terão trânsito livre durante o dia da competição. Os confrontos serão sorteados na hora, tendo em vista não haver nenhum desequilíbrio técnico. O complexo de quadra Real fica localizado na Av Assis Brasil nº 780. As finas das categorias terão transmissão pela página Futebol Alegretense e região.