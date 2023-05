Dupla de vigaristas se esbalda fazendo compras com cartão esquecido em lancheria

Na manhã de terça-feira (16), um homem de 51 anos passou por um grande transtorno ao esquecer sua carteira com documentos e cartões em uma lancheria na região central da cidade. O pior ainda estava por vir, pois ele logo percebeu que estavam realizando compras em seu cartão de crédito, que possuía a tecnologia de aproximação.

Desesperado para recuperar seus pertences e descobrir quem estava realizando as compras com seus cartões, o homem se dirigiu até um dos estabelecimentos comerciais para pedir ajuda e ver as imagens do sistema de videomonitoramento. Assim, ele conseguiu identificar os autores das compras: uma dupla de 37 e 42 anos.

Infelizmente, quando o homem foi até o endereço onde a dupla estava, ela já havia saído. No entanto, pouco tempo depois, a vítima percebeu mais compras realizadas em um supermercado e em um posto de combustível, aumentando ainda mais sua aflição.

A Brigada Militar foi acionada e conseguiu localizar os suspeitos na região da Cidade Alta. A dupla, que não era da cidade, estava com a carteira e os cartões do homem em sua posse. Eles tentaram se justificar dizendo que haviam encontrado a carteira em uma rua da cidade e, por isso, resolveram almoçar, abastecer o veículo e fazer compras em um supermercado.

No entanto, suas tentativas de justificar o crime foram em vão, e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia onde foram autuados em flagrante por furto qualificado. Posteriormente, ambos foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete. Este caso, também, serve como um alerta para todos estejam sempre atentos aos seus pertences, principalmente em locais públicos, e para que adotem medidas de segurança para evitar transtornos como este.