Pôr do Sol e Imperatriz unem-se para realização de oficina de percussão

Neste sábado(8), será realizado na quadra do Acadêmicos do Pôr do Sol uma oficina de percussão entre as escolas Imperatriz Praça Nova e Pôr do Sol.

O intuito do evento é proporcionar aos carnavalescos a oportunidade de aprender mais sobre os instrumentos base que são o esteio da bateria na avenida. Os mestre das duas escolas, estarão presentes no dia para ensinar os movimentos básicos da percussão, visando que novas pessoas estejam capacitadas a fazer parte da formação básica do coração da escola.

A oficina terá inicio a partir das 19 horas e será aberta ao público em geral para visitação do evento, as duas escolas procuram estreitar os laços de companheirismo que foram marca do ano de 2023.

