Márcia Rocha, a conselheira tutelar que aposta na força da família

Ela relata que todos esses anos de trabalho foram pautados na integração entre o jovem e a família. Márcia salientou que as principais denúncias no Município são referentes a: violência doméstica e abuso.

A conselheira que vai para o seu segundo mandato de mais 4 anos atesta que a comunidade deve entender que o Conselho não fiscaliza a presença de adolecentes em festas, bares e casas noturnas e isso é de responsabilidade de fiscais do município. E todos nós trabalhamos em parceria com a Rede, forças de seguranças, Poder Judiciário, Promotoria de Justiça, Defensoria, CREAS e CAPSi.

Mãe de quatro filhos, todos maiores de idade, ela realiza um trabalho com crianças em festas no bairro e conta com ajuda dos escoteiros. Integrante do Grupo Mães Solidárias. Márcia é evangélica e tem na fé um permanente auxílio para realizar inúmeras atividades em sua comunidade.