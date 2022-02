ESF Vila Nova tem dificuldade em atender a comunidade por falta de pessoal

Uma situação preocupante está acontecendo na ESF da Vila Nova. Com apenas um técnico de enfermagem com 20h, a unidade de saúde enfrenta dificuldade para atender a comunidade do bairro que tem 11 mil pessoas.

A enfermeira que coordena o Posto, Bibiana Pedroso, diz que fazem o que podem, mas neste dia 24 a técnica teve que sair por motivos de tratamento de saúde em familiar e ficou só ela. Devido a isso, informa que não tem como atender a sala de vacinas, ambulatório, fazer os testes de COVID, os preventivos e coordenar as atividades. E por esse motivo a unidade estará fechada nesta tarde.

Porém, os que estavam agendados serão atendidos.

Pelo tamanho, a unidade deve ter duas equipes, com dois médicos com 40h, assim como mais técnicos de enfermagem. Até a semana passada estavam com dois médicos com 40h, sendo que um saiu para fazer residência e hoje o local tem 2 médicos, sendo que um com 20h de trabalho.

A enfermeira Mariana Santos, que coordena a atenção básica na Secretaria da Saúde, informa que estão com processo pronto para contratar 15 técnicos de enfermagem e mais médicos para a rede pública de saúde. Ela salienta que para a Prefeitura abrir um novo processo de contratação, que deve passar pela Câmara, é preciso o desligamento do último contratado que ocorreu neste dia 24.

O cotnato da ESF é pelo celular 991497718