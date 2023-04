Correr, além de fazer bem para o corpo, alivia o estresse diário

A corrida é tão antiga quanto à humanidade, os homens primitivos praticavam essa ação nas caçadas para conseguir alimento e também para fugir de predadores, era de fato questão de sobrevivência. Atualmente, pode ser lazer, competição, controle de peso e pressão arterial, diminuição do estresse, entre outros. Existem alguns tipos de corrida: atletismo, rua, montanha, cross country, de pista e trail run.

A saúde mental ainda é vista como secundária e, os transtornos mentais, como fraqueza

O atleta Sam Felipo

Existem muitas competições citadinas, estaduais e nacionais. A mais tradicional do país é a corrida de rua de São Paulo, chamada São Silvestre, que é a maior da América Latina, a data é sempre a mesma: 31 de dezembro, perpassando 15 km.

O PAT conversou com o atleta Sam Felipo Garcez Folgearini, 47 anos, professor de Física, sobre como a corrida influenciou sua vida. Quando questionado sobre o motivo de iniciar o esporte, relembra que começou a correr para perder peso. Aliando corrida e musculação em dias alternados, perdeu cerca de 35 kg em um ano.

“Cuido do banheiro e das plantas como se fossem da minha casa”, diz zeladora do Parque dos Patinhos

Em seguida, Sam já foi convidado a participar de uma prova de rua de 5km, geralmente distância de entrada para quem inicia em corridas. E terminou em terceiro lugar de sua categoria. Daí por diante, nunca mais parou de competir. Com o tempo, abandonou as rústicas e descobriu que gostava de corridas longas (21 km e 42 km). Foi o 15° competidor nacional amador.

Atualmente, corre somente por lazer, mesmo assim, não abandonou as provas, só não tem tanta cobrança consigo. Ao menos uma vez por ano faz uma prova de 42 km. Contabilizando, tem 15 maratonas completas. Sam comenta sobre o esporte que pratica: “Simplesmente comece. A vida, correndo, é mais divertida e dura mais”.

Sobre as viagens fora de Alegrete, participou da maratona do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e a TTT (Travessia Torres Tramandaí), de 84 km. A promessa de 2023 é em Porto Alegre, com uma prova de 21 km no sábado e 42 km no domingo.

Para manter a forma, Sam pratica corrida quatro vezes por semana, além da musculação, nos finais de semana o treino é maior e varia de 21 a 36 km. Em todo esse tempo ele conta que aprendeu a ouvir os sinais de seu corpo.

Apaixonado pelo esporte, o atleta termina sua fala com a seguinte frase: “Corrida, principalmente maratona, é uma metáfora da vida. Não importa a velocidade, o que importa é chegar. E nunca desistir”.