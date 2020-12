Corsa com ovelha carneada em seu interior foge da BM e motorista abandona o carro

Jovem 18 anos é detido com ovelha carneada dentro do carro.

Na tarde de ontem a guarnição da Brigada Militar, durante patrulhamento ostensivo em direção à RS 566, se deparou com o veículo Corsa, próximo ao trevo das 4 bocas. No momento em que a viatura sinalizou para realizar a abordagem e retornou, pois estavam em sentido contrário, o condutor seguiu em alta velocidade adentrando no bairro Vera Cruz, sem obedecer a ordem de parada.

O condutor realizou várias manobras perigosas, inclusive com derrapagem de pneus e a guarnição o perdeu de vista e, pouco tempo depois localizou o carro abandonado no final da rua Colômbia. Durante a revista foi observado que no interior do Corsa havia uma ovelha carneada, distribuída em duas bolsas de farelo. Na consulta ao veículo percebeu-se que o mesmo estava com o licenciamento vencido, o que gerou o recolhimento ao depósito do Detran.

O motorista não se encontrava no local, porém, devido alguns documentos dentro do veículo foi possível identificá-lo e localizá-lo em sua residência no bairro Renascer. O jovem de 18, que não possui Carteira Nacional de Habilitação, ao ser questionado sobre o animal morto no interior do carro, afirmou que seria um presente do seu pai que trabalha em uma propriedade rural no Inhanduí. Também descreveu que abandonou o carro pois teria ficado sem gasolina e iria retornar para buscá-lo. O mesmo foi conduzido à DP juntamente com o material apreendido para registro do fato.