Corsan terá empresa terceirizada para cobranças de faturas atrasadas em Alegrete

A terceirizada irá fazer as cobranças via call center, SMS, WhatsApp ou visita ao cliente. Clientes com contas não pagas vão continuar recebendo o aviso de débito por correio e SMS com o código de barras.

Em caso de corte dos serviços de abastecimento, a religação vai continuar acontecendo mediante o pagamento ou parcelamento da dívida, como ocorre atualmente. A equipe da empresa de cobranças vai trabalhar com uniformes devidamente identificados com a frase “A serviço da Corsan”.

Quando houver visita, a equipe vai entregar ao cliente um documento com o aviso de débito listando as faturas. Caso seja necessário o corte no abastecimento de água, os funcionários deixarão no imóvel um comunicado de suspensão, avisando que o hidrômetro foi retirado.

A Corsan argumenta que, com o estabelecimento desse serviço, os funcionários da companhia poderão se dedicar à execução de serviços mais complexos e especializados. A empresa contratada atuará em Alegrete e mais 48 municípios na área de abrangência de 50 Unidades de Saneamento.

A Corsan deverá fiscalizar o trabalho do serviço para garantir a qualidade de atendimento.