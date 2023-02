Corte do Carnaval de Alegrete visita a Câmara Municipal

A Rainha do Carnaval Nathália Barcelos usou da tribuna, onde com muita propriedade falou sobre a dimensão da festa. Falou do que gera de recursos, fazendo girar a economia e do que oportuniza de lazer à comunidade.

As quadras das cinco escolas têm mobilizado milhares de carnavalescos, o que assegura uma grande público no desfile das escolas de samba, marcados para os dias 03 e 04 de março, na nova passarela do samba, na Zona Leste, na avenida que liga a Tiarajú a Caverá, junto à Praça da Juventude.