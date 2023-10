Covid-19 aumenta no RS, mas Alegrete não tem novos casos confirmados

O Rio Grande do Sul apresenta alta nos casos de covid-19 nas últimas seis semanas. A informação é do novo Boletim InfoGripe, publicado na última sexta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

No entanto, o município de Alegrete, segundo a secretaria estadual de saúde não possui novos casos confirmados. Durante a pandemia foram registrados 21.192 casos com 334 óbitos. Diariamente, a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul divulga dados consolidados sobre o COVID-19.

Sete estados, entre eles o RS, tiveram aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na tendência de longo prazo (últimas seis semanas), de acordo com a Fiocruz. Em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, esse quadro se observa nas faixas etárias da população adulta decorrente do Sars-CoV-2 (Covid-19). No Maranhão e Pernambuco, o aumento se concentra nas crianças.

O boletim aponta para o aumento no número de casos de SRAG em todo o país, na tendência de curto (últimas três semanas) ou longo prazo (últimas seis semanas).

A análise destaca também o aumento do número de unidades federativas com casos de SRAG associados à Covid-19. Por outro lado, o atual quadro mostra ainda que as ocorrências de influenza A e do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) estão estáveis ou em queda na maioria dos estados. Casos de rinovírus dão sinais de queda após terem apresentado aumento no mês de agosto.

Foto: Alex Lopes