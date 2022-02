Covid: Governo mantém alerta para Alegrete pela 3ª semana seguida

O Gabinete de Crise do governo do Rio Grande do Sul manteve os alertas para todas as 21 regiões Covid pela terceira semana seguida nesta quarta-feira (9). Alegrete faz parte da Região de Uruguaiana.

O estado tem, neste momento, médias de mortes pela doença semelhantes a julho de 2021 e em crescimento, além de patamares de casos conhecidos sem precedentes na pandemia.

O estado de alerta é o segundo nível de gravidade do Sistema 3As de Monitoramento da pandemia no RS, depois de aviso e antes de ação. A equipe técnica do grupo de trabalho em saúde chama atenção ao fato de que as internações pediátricas se encontram no maior nível observado em todo o período da pandemia.

Na última semana, estiveram internadas, em média, a cada sete dias, 64 crianças em leitos clínicos e 21 em UTIs em todo o estado. Até o momento, o pico havia sido em abril de 2021, com no máximo 25 internados em leitos clínicos e 15 em UTIs na média semanal.

Conforme o governo estadual, esse número está diretamente relacionado ao menor avanço da vacinação nessas faixas etárias, o que evidencia como fundamental a necessidade de aumentar o ritmo de imunização de crianças. Até o momento, cerca de 9,9% das crianças de cinco a 11 anos já receberam sua dose de imunizantes.

Nesta semana, a média móvel de casos confirmados apresentou um aumento de 18%, mantendo-se em cerca de 17 mil casos por dia desde 23 de janeiro. Com isso, a incidência semanal permanece próxima a 1 mil casos por 100 mil habitantes.

Isso significa que 1% da população gaúcha foi contaminada pelo coronavírus nesta semana.

Já o número de internados, entre suspeitos e confirmados para Covid-19, reduziu 133 – uma diminuição de 149 em leitos clínicos e um aumento de 16 em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTIs está em 63%.

Nesta semana, foram registrados mais 347 óbitos, uma média de 49,6 óbitos por dia, o que corresponde a uma elevação semanal de 37,2%.

A média móvel dos últimos sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 1.641. Isso representa uma estabilidade quando comparado à semana passada. A média móvel dos últimos sete dias de pacientes internados em UTIs, entre suspeitos e confirmados, é de 681, ou seja, 11,8% superior à semana passada.

