Transporte para IFFar continua pelo contrato emergencial

O transporte para o Instituto Federal Farroupilha que fica no Distrito de Passo Novo tem sido notícia nos últimos dias.

Conforme relatos de alunos do Instituto e de mães de quem estuda no IFFar dentre os problemas estão: os ônibus atrasam, estragam e param no meio do caminho.

Porém neste dia 25, um novo fato gerou uma insegurança, porque de acordo com aluno do Técnico em Agropecuária, Inácio Elisalde, que pega o ônibus no terminal ele ouviu do motorista e cobrador: “até segunda ordem a partir do dia 28( segunda-feira) não haverá mais transporte para lá”.

No dia 24, os pais fizeram uma comitiva e foram atendidos na Promotoria de Justiça, a demanda que foi encaminhada incialmente era sobre a insuficiência do número de veículos para atender a estudantes, servidores e professores, além da falta de conservação da frota e valor da passagem (que não contempla a meia passagem estudantil)

A promotora Luísa Losekan informa que vão designar nova audiência com Município, empresa, IFF e os pais com intermediação do MP para que possamos chegar em uma solução a questão foi encaminhada para o projeto MEDIAR do MP-RS.

O transporte para ao IFFar é feito pelo contrato emergencial através da empresa Fronteira- Oeste e o preço da passagem é de 7 reais.

O Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Rosso, diz que esteve reunido com o dono da empresa e que o serviço vai continuar pelo contrato emergencial. E depois da assinatura do contrato definitivo, em 7 de março, a empresa Fronteira Oeste tem, por lei, 60 dias para se adequar as exigências legais. Daí em maio vão ter três linhas e a passagem como prevê o contrato definitivo vai passar ao mesmo valor aqui da cidade.

O Secretário diz que, tanto a Prefeitura, com a Polícia Rodoviária Estadual fiscalizam o transporte que vai ao Passo Novo.

Importante lembrar que com o aumento do preço do litro do diesel, provavelmente, o valor da passagem poderá ter alteração.