Diretor da Guarda diz que está demais número de acidentes em Alegrete

Nos últimos dias foram registrados e atendidos pela Guarda Municipal e Brigada Militar acidentes graves, com expressivos danos materias aos veículos e ferimentos aos condutores. Estamos em pleno Maio Amarelo em que os CFCs e outros órgãos fazem campanha de prevenção a acidentes de trânsito, especialmente aqui em Alegrete. Eles solicitam atenção, prudência, obediência à sinalização para um trânsito seguro na campanha realizada em todo o Estado do RS.

Rogerio Leal Lima, diretor da Guarda Municipal, disse que está demais e aumentou significativamente o número de acidentes, em Alegrete, cerca de 30% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. -As ruas estão bem sinalizadas, não tem explicação, informa o agente de trânsito que está em casa, em virtude de um acidente de moto em que um veículo cortou a sua preferencial em uma rua do Centro. Lima acredita que as causas prováveis seriam a imprudência dos condutores, que com pressa ou por não obedecerem a sinlização, se envolvem em acidentes. Ele lembrou que o uso de celular ao volante é um perigo e a Guarda vem multando em relação a esta infração.

Os acidente registrados foram em locais distintos da cidade e, no mínimo, a metade dos condutores que causaram as ocorrências não possuem Carteira Nacional de Habilitação.