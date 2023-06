Craque Yuri: alegretense já brilha nas quadras de futsal

Não é à toa, que o guri tem nome de craque. Yuri Lucas aluno da Escolinha de Futsal Real Alegrete recebeu neste ano o convite para disputar o Gauchão de futsal com a forte equipe do TP FUTSAL da cidade de Bagé.

Nascido em janeiro de 2014, Yuri tem 9 anos e já se destaca nas quadras de futsal. Filho do casal Izabela Fagundes Lucas e Jonata Martins dos Santos, o guri mora no Bairro Maria do Carmo e estuda no Lions Clube. A mãe conta que desde o primeiro ano, Yuri já mostrava uma certa habilidade com a bola. Ela se orgulha de um vídeo que fez do filho conduzindo a bola com habilidade fora do comum, para uma criança de 1 ano.

“Ele é um menino que respira futebol. Vive para isso, joga o tempo todo, na escolinha, em casa e no vídeo game. Muito estudioso também”, conta a mãe Izabela. De uma família de atletas do futebol amador da cidade, o maior incentivo para Yuri se tornar um grande jogador vem dos tios. Tio Cacai e Tio Lulu, como ele faz questão de chamá-los.

O menino entrou na escolinha do Real quando completou 5 anos. O pai levou o filho que tinha uma paixão por jogar bola. A torcida do vô, dos tios e do primo Dalerson foi fundamental relembra o pai, que apoia Yuri o tempo todo.

Dedicados nos treinamentos, Yuri absorveu muitos ensinamentos e cresceu tecnicamente dentro da escolinha. Em uma conversa, entre as professoras Tiane de Bagé e Lunara do Real, o nome dele foi sugerido para disputar com o TP FUTSAL no Gauchão Sub-9 deste ano.

O convite se consolidou após indicação da professora Lunara Fernandes, que conhece Yuri desde a categoria Sub-7, quando entrou na escolinha com apenas 5 anos. “Hoje ele é o camisa 10 e capitão da da nossa Sub-9”, orgulha-se a orientadora do Real.

Os pais do Yuri foram informados da indicação e logo se programaram para levar o guri até Bagé. O primeiro compromisso foi no dia 4 de maio, num jogo treino com a equipe de competição. Após a atividade, as professoras Tiane e Paola reforçaram o convite e disseram que ficariam muito contentes em ter ele no time, que iria ajudar muito.

A estreia de Yuri com o time bageense, ocorreu em 13 de maio. Jogando em casa, a TP Futsal recebeu o Grêmio Ball de Rio Grande. Um jogão que terminou igual num empate de 4 a 4, com direito a gol na estreia e assistência do Yuri.

No dia 28 de maio, na segunda partida, Yuri enfrentou a equipe do Cacique em Pelotas, e adivinhe, um poker trick do craque alegretense, Yuri marcou 4 gols na vitória de Bagé por 7 a 5. O próximo compromisso do alegretense será em Candelária, no jogo Korpus x TP, no dia 8.

Yuri segue treinando forte no Real e pega a estrada com os pais em dias de jogos. Em busca de alcançar o sonho do filho em ser jogador profissional, a família faz sacrifícios de longas horas de viagens após expediente de trabalho ou até mesmo sabendo que chegando na madrugada na segunda tem que acordar cedo e ir trabalhar.

Izabela e Jonata fazem questão de dar a oportunidade do filho fazer o que ama. Como sua mãe sempre faz questão de se referir ao filho: Ele respira futebol, quando não está treinando, está olhando vídeos de dribles ou algum jogo na TV.

Fotos: reprodução