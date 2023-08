CREAS Laura de Freitas Faraco é entregue à comunidade

Share on Email

São os técnicos que estarão em todas as situações verificando porque passam as comunidades, famílias e ou pessoas em enchentes, vendavais, problemas familiares, dentre outros e encaminhando para vários serviços.

Para ampliar e melhorar ainda mais este trabalho, a Prefeitura a entregou, neste dia 22, a sede própria do Centro de Referência Especializada em Assistência Social de Alegrete, Laura de Freitas Faraco na Avenida Tiaraju. Autoridades civis, militares o advogado, jornalista e ex-prefeito de Alegrete e ex-secretário de estado, Adão Dornelles Faraco e familiares prestigiaram o ato.

A Diretora, assistente social, Daniela Harter falou da emoção de estarem recebendo essa sede e apresentou a sua equipe dizendo que são eles que realizam o trabalho. O CREAS, por meio de seus profissionais assistentes sociais, psicólogos, advogado, atendentes, servidores e estagiários atende famílias ou indivíduos que estejam sofrendo ameaças ou com violação de algum direito. Só até junho deste ano, de acordo com a coordenadora, foram atendidos 1.172 casos. Em 2022, o Centro registrou 2.184 atendimentos.

Equipe do CREAS de Alegrete

A Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti, destacou a importância e luta por esta sede própria e informa que a obra teve o aporte de 450 mil de emenda parlamentar do deputado federal, Márcio Biolchi e mais 38 mil de contrapartida do Município. O prefeito Márcio Amaral falou da relevância do trabalho dessa equipe, da homenagem merecida a “tia Laura” como a chamavam pelo grande ser humano que foi, pois o CREAS tem seu nome.

Muito emocionado, Adão Dornelles Faraco, aos 86 anos, agradeceu a sensibilidade da administração em homenagear o que diz ser a estrela maior de sua família, sua esposa que sempre ajudou em ações sociais, em seu escritório e na cidade de Alegrete.

Associação Coral de Alegrete fez apresentação na inauguração do CREAS