CTG Amizade de Vasco Alves comemora 60 anos de cultura e tradição gaúcha

Os CTGs são os locais onde se cultua as mais genuínas tradições gaúchas e, aqui em Alegrete, eles se mantêm como aquele esteio mais forte dos galpões onde o fogo de chão é o símbolo da chama que arde o amor pelas nossas raízes cuturais.

E nesta semana, o centrro de tradições gaúchas Amizade de Vasco Alves comemorou 60 anos de tradição e cultura. A importância dessa longevidade se reflete àquela comunidade, do interior, que tem neste CTG a referência de encontros, fandangos e outras atividades.

Para reverenciar a data , a comissão da 44 Campereada homenageou a entidade e cerca de 40 cavalarianos vieram, desde a sede CTG com a centelha da chama para abertura oficial do evento esta semana. Autoridades municipais participaram de um coquetel que, também homenageou o aniversário do Vasco Alves, localizado no importante sub-distrito de Alegrete.