CTG Farroupilha homenageia mulheres no seu dia

Na tarde de terça-feira(8), colaboradores do CTG Farroupilha, juntamente com as crianças das invernadas artísticas realizaram uma ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, em Alegrete.

Por cerca de duas horas, as mulheres que passaram pela Avenida Eurípedes Brasil Milano, receberam flores, bombons e cartões em frente à entidade. As agraciadas estavam de carro, ônibus ou motos.

A ação contou com o apoio da Guarda Municipal. O destaque ficou por conta da surpresa das mulheres: as pessoas paravam e logo pensavam que era algum pedágio, a maioria oferecia algum valor. Mas ao contrário, eram surpreendidas com as crianças entregando um mimo – comentou um dos colaboradores, Giovane Moraes.

O CTG Farroupilha aproveita para lembrar que as invernadas estão em atividade e com vagas abertas, principalmente nas categorias Mirim e Pré-Mirim. Também fica o convite para quem desejar ser sócio do CTG Farroupilha e usufruir de diversos convênios, inclusive de saúde e odontologia. Basta acessar o site do CTG para saber detalhes e também preencher cadastro.