Foi lançada a campanha para reforma da cobertura da Igreja Matriz

Na noite de ontem(8), ocorreu de forma oficial o lançamento da Campanha de Reforma da Cobertura da Igreja Matriz, em Alegrete.

Com a presença do pároco, padre Pedro Navarro, Prefeito Márcio Amaral, Vice- Prefeito Jesse Trindade, engenheira Larissa Fontoura, responsável pelo projeto de restauração do telhado, presidente da comissão, Cláudio Rosso entre outros convidados, Exército e imprensa, com a apresentação do jornalista Alair Almeida, o lançamento aconteceu no Salão Paroquial.

Foi realizada a explanação sobre a história da Igreja, o trabalho que será realizado e todos os custos da obra. Com muitas infiltrações, as avarias no telhado são expressivas e, segundo a engenheira Larissa Fontoura, não é possível fazer uma ação paliativa, é necessário a troca total da cobertura, além de madeiras, entre outros.

A cobertura do templo, poderá ser concluída em dois meses. O custo estimado da obra é de 367 mil, mas com alguns ajustes técnicos chegará a 400 mil. Dividindo esses 400 mil pela área do telhado que é de 678 metros quadrados, o custo por metro quadrado de zinco será de 590 reais. A expectativa é muito positiva.

A arrecadação será através de empresas e da comunidade alegretense. Uma das maneiras de auxiliar é através do PIX – Chave pix: (55)999028285.

Um resumo sobre a Igreja Matriz:

Atualmente, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida é um dos templos mais belos e admirados do Rio Grande do Sul, sendo considerado patrimônio religioso-cultural do município. Nesse sentido, se faz essencial resgatar a história centenária deste templo.

Em estilo gótico, a paróquia possui enorme riqueza de detalhes em sua construção e ornamentação, que proporcionam uma unidade harmoniosa, elegante e majestosa. Em seu interior, diversos trabalhos manuais em aço e madeira que, atualmente, são muito difíceis de encontrar quem os faça e que são verdadeiras obras de arte.

O templo, com o seu valor histórico, artístico, de identidade cultural e que está na memória individual e coletiva dos habitantes de Alegrete, tem a Lei de Tombamento do Conjunto da Igreja Matriz instituída desde 2019. Os bens a que se referem à lei de tombamento são: o templo principal, o salão paroquial e a casa paroquial, edificações que possuem grande relevância para a cidade.

A parte externa é uma imponente construção em estilo gótico, com duas torres e o relógio. Em 2019, ano do seu centenário, foi realizada nova pintura na parte externa da Igreja. A cor azul terroso foi escolhida pela comunidade alegretense. Atualmente, a parte interna necessita de manutenção, sobretudo, na pintura que em alguns lugares está descascando. Além disso, para conservar este importante patrimônio histórico, cultural e religioso, é fundamental uma avaliação de todas as dependências do templo.