Crianças, adultos e idosos: tem vacinação para todas as idades

Confira o cronograma de vacinação para esta quarta-feira(9).

Fique ligado e coloque suas doses em dia nesta quarta-feira (09/03), que será de muita vacinação, pela manhã, das 8h30 às 11h30 e, pela tarde, das 13h30 às 16h.

Confira os grupos que serão imunizados contra a Covid-19 e os respectivos locais:

Primeira dose para pessoas a partir de 18 anos será disponibilizada em todas as ESFs com sala de vacina, exceto Saint Pastous e Macedo, das 13h30 às 16h.

A faixa etária entre 12 E 17 anos poderá se vacinar pela tarde, no PAM. Menores precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Atenção!

Haverá vacinação de crianças de 6 A 11 anos sem comorbidades, das 8h30 às 11h30, em todas as UBSs exceto Saint Pastous e Macedo. Já para as crianças de 5 ANOS e imunossuprimidos a vacinação será disponibilizada apenas no PAM, também pela manhã. Trazer documento com foto, CPF e cartão do SUS.

Segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose Pfizer, para o dia (09/03) ou com atraso, será disponibilizada no PAM, das 13h às 16h.

Segunda dose para pessoas com a primeira dose Fiocruz/AstraZeneca, para o dia (09/03) ou com atraso no PAM, das 13h30 às 16h.

A vacinação para pessoas que estão com a 2º dose para o dia 09 de março ou em atraso da vacina Butantan/CoronaVac ocorre no PAM, das 13h30 às 16h. Já a segunda dose INFANTIL ocorre em todas as UBSs, exceto Saint Pastous e Macedo. (8h30 às 11h30).

Quem tomou a dose única da Janssen até o dia 09 DE NOVEMBRO poderá receber a dose de reforço. A vacinação ocorre todas as UBSs, exceto Saint Pastous e Macedo, das 13h30 às 16h.

Dose de reforço (3ª dose) para pessoas com mais de 18 anos de idade, que receberam a segunda dose da vacina contra COVID-19, até o dia 09 de NOVEMBRO, serão aplicadas em todas as UBSs, exceto Saint Pastous e Macedo, das 13h30 às 16h.

Gestantes podem se vacinar no PAM, das 13h30 às 16h.

Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, no PAM, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório. Também poderão receber a 4°dose, em todas as UBSs exceto Saint Pastous e Macedo, após 4 meses de recebimento do reforço através do imunizante.