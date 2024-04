CTG Sentinela do Ibicuí faz 56 anos de tradição e cultura no Mariano Pinto

O CTG Sentinela do Ibicuí do Mariano Pinto comemorou no dia 21 de abril os seus 56 anos de existência. Construído às margens do Rio Ibicuí, na propriedade do sr. Pedro Nunes da Silveira, foi inaugurado em 21 de abril de 1968. Com alguns anos de existência sofreu um incêndio, foi reconstruído com auxílio da comunidade. Anos mais tarde foi transferido para o terreno do Estado, ao lado da Escola Rural do Mariano Pinto, por intermédio da professora Dadila Correa Silveira.

No local da sede da entidade a estrada de acesso era precária, impossibilitando o tráfego. Nestes 56 anos de existência, entre altos e baixos, períodos de atividades o CTG Sentinela do Ibicuí tem cumprido os objetivos de sua fundação e o ideal precursor e sonhador dos seus fundadores. Com garra e coragem tem se posicionado como um elo para cultuar as tradições deste longínquo pago e unindo gerações, acolhendo povos e orgulhando seus fundadores, patrões, patronagens e prendas que continuam a agregar rincões e comunidades, sempre com a força da amizade, do companheirismo, unindo campo e cidade em prol do progresso, da cultura e do tradicionalismo gaúcho.

A atual patronagem, na pessoa da patroa Idelcina Noetzold da Silva agradece a todos que ajudam a manter as atividades, que colaboram, que participam e prestigiam os eventos do CTG, mantendo acessa a Chama da Tradição Gaúcha que aquece , ilumina e alimenta a alma telúrica da gauchada.

“A todos, muito obrigada, e que venham mais 56 anos com as bênçãos de São Pedro”, enaltece a patroa.