Em nota, CAAL se posiciona em relação à reclamação de descontos indevidos na avaliação do arroz

A reclamação de alguns produtores que entregam arroz, em casca, na CAAL em Alegrete, de que estaria ocorrendo irregularidades na Cooperativa em relação a descontos devido à umidade e impurezas nas amostras do produto, fazendo com que esse procedimento prejudicasse alguns arrozeiros. A Cooperativa continua recebendo normalmente a safra de Alegrete e de outros municípios que optam por entraga sua produção no local.

Essa situação ensejou que os Conselhos de Administração e Fiscal da Cooperativa mantivessem uma reunião extarordinária na tarde de ontem, dia 22. Depois da reunião foi publicada a seguinte nota, assinada pela presidência da CAAL

“A Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda, CAAL, com o objetivo de confirmar seu

estreito compromisso com seus cooperados e demais produtores, esclarece o seguinte

fato:

Na corrente safra aconteceu uma negociação de recebimento de produto que destoou

dos padrões estabelecidos pela cooperativa.

A partir da análise em conjunto dos Conselhos de Administração e Fiscal

determinou-se que toda negociação deve obedecer rigorosamente, os padrões préestabelecidos durante o plano safra para recebimento de produto acordado com os

cooperados.

A CAAL assegura a todos os cooperados e produtoes parceiros que está tratando esta

questão com a máxima seriedade que o fato merece.

A CAAL determinou medidas internas para impedir qualquer possibilidade de

repetição de tal fato, pois tem o compromisso em garantir a precisão e a integridade

de todos os processos e relatórios relativos ao recebimento da safra.

Pessoas, individualmente, podem cometer falhas, por isso, pedimos sinceras excusas

por qualquer inconveniente que esta situação possa ter causado e reiteramos nosso

compromisso com a mais alta qualidade de serviço e confiança.

Ademais cumpre destacar que o Conselho Fiscal é o órgão competente e exerce

assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Cooperativa.

Para quaisquer dúvidas ou preocupações, sr cooperado ou produtor, por favor, não

hesite em entrar em contato conosco através dos canais oficiais de atendimento”.