Cuidado especializado que salva vidas; bebê é transferido de Erechim para Alegrete

No último domingo(4), a Unimed Alegrete apoiou a equipe da Uniair – da aeronave de transporte médico em uma importante missão. O técnico de enfermagem Valdir Knierim e o motorista Júlio Arrussul, integrantes da equipe da Unimed, foram fundamentais no deslocamento de um recém-nascido de apenas seis dias de vida, vindo de Erechim, para receber tratamento especializado na UTI Neonatal de Alegrete, localizada na Santa Casa.

A UTI Neonatal é um serviço essencial para a saúde dos recém-nascidos, pois oferece cuidados intensivos e especializados para bebês prematuros ou com problemas de saúde graves. Em casos em que a remoção do bebê se faz necessária, o transporte adequado e seguro é fundamental para garantir a continuidade do tratamento e a saúde do paciente. Essa parceria fortalece o sistema de saúde local, permitindo que os recém-nascidos tenham acesso a tratamentos especializados, mesmo quando precisam ser transferidos de uma cidade para outra.

A UTI Neo de Alegrete, em conjunto com o suporte da Unimed Alegrete e da equipe da Uniair, reafirma seu compromisso em fornecer atendimento de excelência a todos. Essa equipe especializada e o suporte logístico essencial possibilitam que bebês em condições delicadas tenham acesso aos cuidados necessários, garantido para a redução dos riscos e aumento das chances de recuperação.

Um pouco mais da história do Bebê:

Ele nasceu na última segunda-feira, 29, no Hospital São Roque de Getúlio Vargas, prematuro de 36 semanas. Heitor apresentou um quadro clínico delicado, necessitando de cuidados intensivos em uma UTI especializada. Com a notícia da disponibilidade do leito em Alegrete, uma equipe de UTI móvel foi mobilizada, indo de Porto Alegre até o Hospital São Roque para realizar o transporte do bebê. O plano inicial envolvia uma viagem até Erechim, onde Heitor embarcaria em um avião com destino a Uruguaiana e, de lá, percorria mais 150 km até Alegrete. No sábado, 03, a família recebeu a notícia de que uma vaga havia sido disponibilizada na Santa Casa de Caridade, em Alegrete.

Assim, às 11h de domingo, 04, o pequeno Heitor embarcou em uma UTI móvel, enviada de Porto Alegre que partiu de Getúlio Vargas, com destino a Erechim. De lá, ele foi transferido para um avião que o trouxe diretamente a Alegrete, onde está recebendo o tratamento necessário.

A jornada de Heitor está apenas começando. Sua batalha pela vida continua, e todos torcem para que ele supere as adversidades e se recupere plenamente.