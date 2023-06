Curso de Língua Brasileira de Sinais capacita servidores da Câmara de Vereadores

Share on Email

Está em pleno andamento o Curso de Língua Brasileira de Sinais – Libras na Câmara Municipal de Alegrete.

A ação que visa capacitar os servidores e vereadores do legislativo municipal, está sendo ministrado pela renomada professora Ana Paula Gomes Lara, da Unipampa, Campus Alegrete. A Universidade estabeleceu uma parceria com a Escola do Legislativo e a Câmara Municipal para promover essa capacitação tão necessária.

O curso aborda diversos aspectos da língua, desde conceitos básicos até aspectos linguísticos mais avançados, além de enfocar sinais e o alfabeto manual. Cada módulo do curso aborda temas específicos, proporcionando aos participantes um aprendizado completo e abrangente.

Os participantes têm a oportunidade de aprender a se comunicar utilizando a Língua Brasileira de Sinais, que é essencial para garantir a inclusão de pessoas surdas na sociedade. Além disso, a capacitação em Libras também é fundamental para garantir uma maior acessibilidade nas atividades legislativas, promovendo a participação ativa de todos os cidadãos, independentemente de suas habilidades de audição.

O último módulo está marcado para o dia 30 de junho, encerrando assim um período de aprendizado intenso e enriquecedor para os participantes. Desde 2021, as Sessões e atividades especiais da Câmara Municipal de Alegrete, transmitidas pela TV Câmara, contam com intérpretes. Essa iniciativa garante que os cidadãos surdos possam acompanhar e compreender as discussões e deliberações ocorridas na Casa Legislativa, fortalecendo assim a participação democrática e a inclusão social.