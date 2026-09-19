Curso de Telecomunicações será ofertado à tarde na Unipampa em Alegrete

Mudança amplia as possibilidades para quem deseja cursar Engenharia, mas precisa conciliar os estudos com outras atividades.

19 de setembro de 2026 Vera Soares Pedroso Destaque, Educação, Notícias 0

A partir de 2027, o curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Alegrete, passará a ser ofertado no período da tarde. A mudança amplia as possibilidades de acesso ao curso e busca atender também estudantes que não têm disponibilidade para frequentar uma graduação em período integral.

A informação é do coordenador do curso, professor Mauro Fonseca Rodrigues, que destaca que a mudança de horário faz parte de uma reformulação mais ampla na metodologia de ensino.

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Segundo ele, o curso também passará a incorporar atividades de ensino a distância em parte dos conteúdos teóricos. Outra novidade será a estruturação de um primeiro semestre voltado ao acolhimento e ao nivelamento dos conhecimentos dos estudantes.

“Estamos com toda uma metodologia nova também e inserimos Ensino a Distância em parte da teoria. Um primeiro semestre de acolhimento e nivelamento de conhecimento para ampliar a possibilidade dos alunos permanecerem na Engenharia”, explica o coordenador.

A proposta busca criar melhores condições para que os estudantes se adaptem à graduação e avancem em sua formação. Com a oferta no período da tarde e a nova organização pedagógica, o curso passa a representar uma possibilidade para quem deseja ingressar em uma universidade pública e gratuita, mas precisa conciliar a graduação com trabalho ou outras atividades.

Para o professor Mauro, trata-se de uma nova oportunidade para estudantes que projetam seu futuro profissional nas áreas de tecnologia, inovação e telecomunicações.

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A Engenharia de Telecomunicações está inserida em um setor diretamente relacionado às transformações tecnológicas que fazem parte do cotidiano e da economia, ampliando o campo de possibilidades para profissionais qualificados.

Para quem sempre sonhou em fazer Engenharia, 2027 pode trazer uma nova possibilidade: estudar em uma universidade pública e gratuita, em um novo formato e com a perspectiva de construir uma carreira na área de tecnologia e inovação.

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