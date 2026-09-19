Curso de Telecomunicações será ofertado à tarde na Unipampa em Alegrete

A partir de 2027, o curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Alegrete, passará a ser ofertado no período da tarde. A mudança amplia as possibilidades de acesso ao curso e busca atender também estudantes que não têm disponibilidade para frequentar uma graduação em período integral.

A informação é do coordenador do curso, professor Mauro Fonseca Rodrigues, que destaca que a mudança de horário faz parte de uma reformulação mais ampla na metodologia de ensino.

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Segundo ele, o curso também passará a incorporar atividades de ensino a distância em parte dos conteúdos teóricos. Outra novidade será a estruturação de um primeiro semestre voltado ao acolhimento e ao nivelamento dos conhecimentos dos estudantes.

“Estamos com toda uma metodologia nova também e inserimos Ensino a Distância em parte da teoria. Um primeiro semestre de acolhimento e nivelamento de conhecimento para ampliar a possibilidade dos alunos permanecerem na Engenharia”, explica o coordenador.

A proposta busca criar melhores condições para que os estudantes se adaptem à graduação e avancem em sua formação. Com a oferta no período da tarde e a nova organização pedagógica, o curso passa a representar uma possibilidade para quem deseja ingressar em uma universidade pública e gratuita, mas precisa conciliar a graduação com trabalho ou outras atividades.

Para o professor Mauro, trata-se de uma nova oportunidade para estudantes que projetam seu futuro profissional nas áreas de tecnologia, inovação e telecomunicações.

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A Engenharia de Telecomunicações está inserida em um setor diretamente relacionado às transformações tecnológicas que fazem parte do cotidiano e da economia, ampliando o campo de possibilidades para profissionais qualificados.

Para quem sempre sonhou em fazer Engenharia, 2027 pode trazer uma nova possibilidade: estudar em uma universidade pública e gratuita, em um novo formato e com a perspectiva de construir uma carreira na área de tecnologia e inovação.