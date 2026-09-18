Para quem quer curtir outro ritmo neste fim de semana, a sugestão é o pagode do Me Gusta Gastrobar

A Semana Farroupilha movimenta Alegrete com uma programação intensa, marcada pela música gaúcha, pelos eventos tradicionalistas e pela valorização da cultura do Rio Grande do Sul. Mas, para quem também quer aproveitar outro estilo musical neste fim de semana, o Me Gusta Gastrobar preparou uma noite especial.

Neste sábado, 19 de setembro, véspera de feriado, o grupo Samba Chique sobe ao palco do Me Gusta para comandar um animado pagode. A música ao vivo começa às 21h30, em uma programação pensada para quem deseja reunir os amigos, cantar, dançar e aproveitar a noite de sábado.

Além da apresentação, o público poderá conhecer o variado cardápio da casa. Entre as opções estão petiscos, picados, hambúrgueres preparados na brasa e o hambúrguer de ovelha, que combina com o clima da Semana Farroupilha. Para acompanhar, o Me Gusta ainda oferece chope gelado, drinks e outras bebidas.

O couvert será de R$ 10. Como a expectativa é de uma noite movimentada, a recomendação é reservar a mesa com antecedência e chegar cedo para aproveitar toda a programação.

As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (55) 99136-9999. O Me Gusta Gastrobar fica na Rua Venâncio Aires, 636.

Neste sábado, depois de prestigiar as atividades farroupilhas, a sugestão para continuar aproveitando o fim de semana é curtir o pagode do Samba Chique no Me Gusta Gastrobar.