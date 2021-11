Cursos de graduação do IFFar recebem destaque no Guia da Faculdade

Dos 23 cursos superiores do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) estrelados pelo Guia da Faculdade na edição de 2021, 13 receberam quatro estrelas, que significa conceito muito bom. São eles: Administração do Campus São Vicente do Sul, Agronomia do Campus São Vicente do Sul, Licenciaturas em Ciências Biológicas dos campi Júlio de Castilhos e Panambi; Licenciaturas em Computação dos campi Santo Ângelo e Santo Augusto, Engenharia Agrícola do Campus Alegrete, Licenciatura em Física do Campus São Borja, Licenciaturas em Matemática dos campi Júlio de Castilhos e Santa Rosa, Licenciaturas em Química dos campi Alegrete e São Vicente do Sul, e Zootecnia do Campus Alegrete.

O levantamento foi publicado no último domingo (24) no jornal O Estado de S. Paulo. Os demais cursos avaliados neste ano receberam nota 3, o que significa que foram avaliados como bons. São eles: Administração dos campi Frederico Westphalen e Júlio de Castilhos, Arquitetura e Urbanismo do Campus Santa Rosa, Licenciaturas em Ciências Biológicas dos campi Alegrete, Santo Augusto e Santa Rosa, Licenciaturas em Matemática dos campi Alegrete e São Borja, Licenciatura em Química do Campus Panambi, e Sistemas de Informação do Campus São Borja.

O Guia da Faculdade é uma parceria entre o Estadão e a empresa Quero Educação. A classificação vai até 5 estrelas, que é o máximo a ser conquistado. Esta edição reúne exclusivamente os cursos que receberam 3, 4 e 5 estrelas como resultado da pesquisa realizada em 2021.

Metodologia – o Guia da Faculdade utiliza a metodologia de avaliação por pares. Nesse processo, avalia instituições de ensino superior (universidades, centros universitários, faculdades e institutos) cadastradas no Ministério da Educação e que já possuem ao menos uma turma com alunos formados. Os indicadores utilizados referem-se a três eixos principais: projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura.

Foto e Fonte: Secom IFFar