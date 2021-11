Vereador Cleo sugere máxima divulgação da Consulta Popular que garante recursos

Share on Email

A Consulta Popular do Governo do Estado em que destina recursos para projetos específicos definidos pelas Regiões do RS está em andamento.

Na sessão da Câmara do dia 11, o vereador Cléo Trindade lembrou que os colegas que tem liderança em suas igrejas, bairros e outros segmentos devem divulgar para que no dia da votação a comunidade participe e garanta os recursos.

A Consulta Popular é um dos meios mais democráticos de participação da comunidade gaúcha para garantir recursos que são divididos por regiões do Estado a projetos já definidos pelos COREDES de cada Região.

A votação pelo site da Consulta Popular será de 26 de novembro a 2 de dezembro e para votar é preciso ter o título de eleitor, lembrou Sivens Carvalho que integra o COREDE Regional.

Iniciado em 30 de agosto, o processo é uma das novidades do programa do governo estadual que irá destinar R$ 30 milhões para investimento em projetos de desenvolvimento regional definidos por votação popular.

O envio dos projetos foi realizado de forma 100% digital pelo aplicativo Colab. Até a manhã desta segunda-feira (11/10), 845 propostas haviam sido encaminhadas, com destaque para as sugestões das áreas de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (22,25%), Turismo (16,8%) e Meio Ambiente e Infraestrutura (9,94%).