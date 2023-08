Cursos do Detran incentivam a caminhada como alternativa de mobilidade

A Escola Pública de Trânsito do DetranRS promove, nesse mês de agosto, duas versões do curso que incentiva a caminhada como alternativa de mobilidade. A primeira é destinada a qualquer pessoa que quer incluir a caminhada no seu dia a dia, e a segunda é destinada a gestores interessados em tornar seus municípios mais adeptos da prática. Ambos os cursos Recalculando a Rota a Pé são totalmente on-line, assíncronos e gratuitos. As inscrições abriram no dia (1º), e o início é imediato. A carga horária é de 4h/aula, com certificação.

A primeira edição do curso para gestores é destinada a profissionais de trânsito dos municípios e outros administradores envolvidos com mobilidade. O objetivo é desenvolver um olhar voltado para as pessoas ao fazer propostas de planejamento urbano, tendo consciência da sua influência sobre as escolhas das pessoas.

O curso apresenta a evolução do caminhar e das formas de ocupação das cidades ao longo do tempo, ensina a analisar, enquanto profissional da área do trânsito, a infraestrutura urbana sob outra perspectiva e mostra lugares no mundo que incentivam as pessoas a caminhar, entre outros tópicos.

Desenvolvido como um curso de formação de pedestres, a formação tem o objetivo de incentivar as pessoas a inserir percursos a pé em suas rotinas diárias, conquistando mais qualidade de vida e contemplando melhor o mundo de forma segura. O curso foca no reconhecimento da importância e função das regras e sinalizações de trânsito, chama a atenção para os principais riscos a que o pedestre está exposto e como evitá-los, e ainda oferece dicas sobre o que levar na mochila e sobre tipos de caminhadas em diferentes ambientes.

Inscrições

Para se inscrever basta acessar o Portal da Escola Pública de Trânsito (escola.detran.rs.gov.br), no menu “Nossos Cursos”, clicar em “Quero me inscrever”. O candidato será redirecionado à página do Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde deverá fazer seu login ou criar uma conta (caso ainda não tenha). Em caso de dúvidas e informações, o e-mail para contato é [email protected].