CVV pinta muros para ajudar pessoas que precisam de ajuda emocional

O centro de valorização da vida – CVV integrado por voluntários de Alegrete realiza várias ações neste setembro amarelo, mês dedicado, de forma especial, a esclarecer e ajudar pessoas com problemas emocionais.

Dentre as ações foram colocados lenços amarelos em estátuas da cidade e o CVV também pintou muros de locais bem conhecido como na Santa Casa.

Muro do CVV – na Santa Casa

As frases são sugestivas para lembrar as pessoas que estão tristes, com tendência à depressão que acessem o site do CVV ou liguem para conversar.

É importante observar que qualquer mudança de comportamento deve se observada pela família, como isolamento, excesso de ansiedade, agressividade porque pode ser um sintoma de depressão e isso sem tratamento pode se agravar e levar ao suicídio.

Em Alegrete tem uma rede de apoio e assistência a saúde mental das pessoas com o Serviço de Saúde Mental de do Município que passa pelos CAPS e Samu Mental.