D’Alessandro e Ataque Colorado em Alegrete neste sábado no CTG Farroupilha

Andrés Nicolás D’Alessandro, mais conhecido como D’Alessandro, desembarca em Alegrete neste sábado (15). Numa promoção do Consulado de Alegrete, a festa acontece no CTG Farroupilha a partir das 20h.

O evento com o ex-craque do Internacional contará ainda com a presença da Banda Ataque Colorado, num jantar festivo com os colorados da região. O cônsul colorado no município Vilmar Freitas, destaca que mais de 50% das vendas dos ingressos já estão nas mãos dos torcedores.

Segundo Freitas, já há confirmação de excursões de Santana do Livramento, Quaraí, Uruguaiana, Rosário do Sul e São Gabriel. Os ingressos ainda podem ser adquiridos mediante disponibilidade no valor de R$ 50 (setor pista), e Vip R$ 200. No setor vip, os colorados podem fazer fotos com o craque. Ambos valores dão direito ao jantar com arroz, galeto, salada, polenta e massa.

Ídolo do Internacional, mesmo após aposentadoria, segue mobilizando colorados por onde passa. É o 2º jogador que mais atuou pelo Colorado com 529 partidas oficiais e ao lado de Elías Figueroa, os dois únicos jogadores da história do clube gaúcho que conquistaram o prêmio de Futebolista Sul-Americano do Ano.

D’Alessandro também é o 15º maior artilheiro da história do Internacional com 97 gols e o 8º jogador que mais marcou gols pelo Colorado em Grenais com 9 gols. Se a trajetória de D’Ale não é propriamente um tango, cheio de dramas e lágrimas, como é comum entre os jogadores de futebol, também não pode ser resumida nas mariposas de Fito Paez.

Seus pais, Gladys e Eduardo, desde cedo batalharam para realizar o sonho do filho. “Eles sempre contam que eu só queria saber da bola. Jogava na rua, em casa, em qualquer lugar… Eles trabalhavam, mas faziam um esforço muito grande para me proporcionar a oportunidade de jogar futebol”, recorda ele.