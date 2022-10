La Niña vai provocar oscilações da temperatura durante toda primavera

Share on Email

Os dias mais iluminados e quentes da primavera não serão uma constante pois, segundo a Climatempo, o calor só deve chegar ao Rio Grande do Sul, para ficar, em dezembro.

O início da primavera de 2022 tem registrado períodos com temperaturas baixas e isso deve seguir ocorrendo.

Isso não significa, porém, que não terão outros dias quentes até lá. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem oscilar bastante em outubro e um pouco menos em novembro, mês que deverá ter mais dias quentes do que frios. Em dezembro o calor chega e fica de vez, até o final do verão.

A oscilação na temperatura é característica do fenômeno La Niña, que já dura três anos, e também da primavera, que é transição do inverno para o verão, e, portanto, apresenta comportamentos típicos das duas estações.

Em dezembro, os calorões prometem voltar com tudo.

Para este final de semana, em Alegrete, a temperatura deve ficar com mínima de (ºC e máxima de 26ºC no domingo.