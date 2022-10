Seminário para uma educação étnico-racial atinge seu propósito em Alegrete

Nos dias 3 e 4 de outubro, foi realizado o I Seminário Jykre kar: diálogos para uma educação étnico-racial em Alegrete. O evento promovido pela prefeitura através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Biblioteca Pública Mário Quintana em parceria com a Unipampa e o Sistema Fecomércio Sesc, foi um sucesso.

Cabe ressaltar que o seminário promoveu formação sobre as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que inserem a História e Cultura Afro-brasileiras e Indígenas no currículo escolar.

A expressão Jykre kar, vem da língua Kaingang, e remete ao significado de que pensamentos diversos possam dialogar, fortalecendo o propósito da atividade de trazer formas positivas de inserção da cultura negra e índigena na sala de aula para resgatar e valorizar as origens étnicas de nosso povo.

A programação contou com professores, professoras, intelectuais, pensadores e pensadoras indígenas, como Onório Moura, do povo Kaingang, Vhera Poty, do povo Guarani, Lucia Morais Tucuju, que reside no Rio de Janeiro, além de pesquisadores e educadores que se dedicam as questões étnicos raciais, com oficinas de Kassiane Schwingel, do Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN), Caroline Lima Goulart, e aqui do nosso Alegrete a participação dos professores Márcio Sônego, Diego Severo, Rodrigo Oliveira Lopes e professora Graciela Ferreira. O evento teve como mediadoras as professoras Maria Cristina Graeff Wernz, Merlen Alves e a bibliotecária Aliriane Almeida.

Foram abordados temas como a descolonização da Educação Escolar: por uma aprendizagem intercultural, memórias e literaturas para uma educação antirracista, além de oficinas de criação de maracá, propostas pedagógicas e materiais didáticos para a temática indígena em sala de aula, e o papel das brincadeiras da cultura popular para a Educação das Relações étnico-raciais, dentre outras.

Entre as seis oficinas ofertadas em dois turnos de atividades, circularam 130 professoras, e as palestras e conversas contaram com a presença de 52 professoras da rede municipal, representando 20 escolas, incluindo escolas de educação infantil e de educação básica. As 20 vagas ofertadas para o público externo foram preenchidas pela rede estadual, com presença marcante de professoras do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha e alunas/alunos do curso normal.

O seminário também contou com a participação do Núcleo de Cultura da União Operária 1º de Maio, que apresentou um Sarau em homenagem a Oliveira Silveira. A certificação das participantes será pelo sistema da Unipampa, com carga horária de 20h e deve ser encaminhada por e-mail dentro de 10 a 15 dias.

O Seminário é fruto do diálogo feito desde 2017 pela Unipampa-Alegrete com o curso de Extensão Aprendizagens Interculturais na Educação Básica, junto à Biblioteca Pública Mário Quintana, por meio do Projeto Ararenguá, potencializando o cumprimento das leis com amorosidade e respeito às memórias e à atualidade dos povos afro-brasileiro e indígenas.

A próxima iniciativa para qualificar o cumprimento das leis na rede escolar será mediante a criação dentro da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de um Núcleo Cultural e Pedagógico, unindo Diretoria de Cultura e Coordenação Pedagógica para subsidiar a formação permanente das professoras e professores do município sobre as questões étnico-raciais e a interculturalidade.

Também foram apoiadores na realização do evento o Núcleo Cultural da União Operária 1º de Maio, o grupo de pesquisa PEABIRU – Educação Ameríndia e Interculturalidade e COMIN – Conselho de Missão entre os Povos Indígenas. Mais informações sobre estes temas a partir do WhatsApp da Biblioteca Pública Mário Quintana: 3961-1668.