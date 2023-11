No encerramento da OktoberSportDay, ciclistas participam da Volta da Raposa nos Pinheiros

No ultimo domingo (19), foi realizada a tradicional Volta da Raposa, a prova ciclística leva esse nome devido ao trajeto que passa em frente a um estabelecimento rural que leva o nome do animal.

Dezenas de ciclistas de Alegrete participaram da corrida de mountain bike que teve dois percursos, conforme cada categoria. O trajeto longo foi de 65km, e o menor de 45km. Todos em estrada de chão batido, em meio a pedra, terra solta e riachos. No trajeto menor, os ciclistas fizeram a Volta da Sanga, cruzando por córregos e riachos e muito obstáculos naturais, típico dos terrenos em corredores.

Muito sol e uma temperatura testaram os participantes que se desafiaram no evento com chancela OktoberSportDay, realização Preto Bike Show com apoio do grupo Trilha Aventura.

Nos 65km (Volta da Raposa(, Anderson Dorneles, Claudino Garrido e Dieizon Camargo foram os três primeiros. Já no trajeto de 45 km (Volta da Sanga), os ciclistas Paulo Refatti, Fábio Mion e Rogério Aguiar, chegaram na frente.

Com largada e chegada no CT Velocross Alegrete, a prova premiava os cinco melhores de cada categoria, com troféus e medalhas personalizadas. Confira os pódios:

Elite

1⁰ Anderson Dorneles

Elite Feminina

1⁰ Silvia Lopes

2⁰ Fernanda Refatti

Estreante

1⁰ Luciano Parcianello

2⁰ Fábio Marçal

3⁰ Jardel Colombo

4⁰ Luiz Eduardo

5⁰ Igor Pinheiro

Estreante Feminino

1⁰ Beatrice Parcianello

2⁰ Caroline Santos

Master A

1⁰ Dieizon Camargo

2⁰ Alan Bueno

3⁰ Eduardo Camargo

Master B

1⁰ Claudino Garrido

2⁰ Vagner Torres

3⁰ Erialdo Bittencourt

Master C

1⁰ Paulo Refatti

2⁰ Fábio Mion

3⁰ Rogério Aguiar

4⁰ Milton Posser

5⁰ Júlio Cesar Santos