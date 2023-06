Frio não espantou expositores e público do Brick da Praça

Share on Email

No sábado, 17, das 09h às 17h, a Praça Getúlio Vargas foi palco de mais uma edição do Brick na Praça. Mesmo com o clima gelado da manhã, o Brick proporcionou aos alegretenses um dia de passeio atrativo, repleto de opções de negócios, parcerias e encontros.

Embora o número de expositores tenha sido reduzido nesta edição, a diversidade de opções presentes no evento não deixou a desejar. O Brick se destaca como uma excelente oportunidade para quem busca presentes especiais e lembranças únicas, além de movimentar o comércio local e o coração da cidade.

Os frequentadores do Brick apreciam circular pelas bancas em busca de artesanatos, guloseimas e peças únicas encontradas nos brechós solidários. Além das opções de compras, o Brick também ofereceu atrações musicais para entreter o público. Filipi Coelho e Victor Lobins se apresentaram, proporcionando momentos de diversão e descontração para os visitantes. A música ao vivo contribuiu para a atmosfera animada e acolhedora do evento. Os artesãos e empreendedores locais trouxeram produtos únicos e exclusivos, refletindo a riqueza criativa da região. O Brick é uma excelente vitrine para esses talentos locais e uma oportunidade de fortalecer a economia da cidade, incentivando o comércio e o empreendedorismo.

Apesar da manhã gelada, o público compareceu em bom número ao Brick da Praça, demonstrando o interesse e o apreço que a população de Alegrete tem por esse evento. O próximo Brick da Praça já está sendo planejado e promete surpreender ainda mais os alegretenses com novidades e atrações.