De Alegrete a Itapema: uma história de trabalho, coragem e empreendedorismo

Juntos, os dois alegretenses construíram na cidade suas raízes, relações familiares e experiências profissionais. Em 2021, em plena pandemia, decidiram mudar os rumos da família e partir para Santa Catarina em busca de novas oportunidades.

A mudança levou Fernando, Roberta e os filhos, Luísa, hoje com 16 anos, e Gonçalo, de 7, para Itapema, no litoral catarinense. O destino escolhido foi a região da Meia Praia, onde a família iniciou uma nova etapa de vida — sem saber, naquele momento, quantos desafios e aprendizados ainda viriam pela frente.

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Uma trajetória construída em Alegrete

Antes de empreender em Santa Catarina, Fernando já carregava uma longa experiência profissional construída em Alegrete.

Sua vida de trabalho começou na Pileco Nobre Alimentos, empresa onde permaneceu por 13 anos. Durante esse período, atuou tanto na área administrativa quanto no setor industrial, conhecendo diferentes processos e adquirindo experiência profissional.

Paralelamente à carreira, buscou formação acadêmica e concluiu o curso de Direito. Embora tenha se formado, nunca chegou a exercer a advocacia.

Mais tarde, seus caminhos profissionais o levaram para o setor agropecuário. Fernando trabalhou com produção de leite e chegou a manter uma leitaria em Alegrete.

Foi também na 3ª Capital Farroupilha que sua história familiar ganhou novos capítulos. Depois de se casar com Roberta, o casal passou a construir juntos a família que mais tarde embarcaria em uma mudança decisiva.

O recomeço em Santa Catarina

Em 2021, durante um dos períodos mais difíceis da pandemia, Fernando, Roberta e os filhos deixaram Alegrete.

A mudança para Itapema significava começar novamente. Havia a expectativa de encontrar novas oportunidades, mas também as incertezas naturais de quem deixa para trás uma vida construída durante anos.

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A primeira tentativa empresarial da família em Santa Catarina foi no segmento de grelhados. O negócio, porém, não alcançou o resultado esperado e acabou sendo encerrado.

Para muitos, uma experiência assim poderia representar um motivo para desistir. Para Fernando e Roberta, serviu como aprendizado.

“Desistir nunca esteve nos planos” resume a postura adotada pelo casal diante das dificuldades.

Dos eventos ao nascimento da Cumbuca

Depois da experiência com os grelhados, Fernando e Roberta começaram a trabalhar com eventos em diferentes cidades de Santa Catarina.

A nova atividade colocou o casal em contato com públicos variados, diferentes mercados e novas possibilidades dentro do setor de alimentação.Foi nesse período de experiências que surgiu a Sweet Waffle, posteriormente denominada Sweet Waffle Coffee.

Cada empreendimento representou uma etapa de aprendizado. Aos poucos, Fernando e Roberta passaram a compreender melhor o mercado, identificando oportunidades e descobrindo o modelo de negócio que realmente queriam desenvolver.Foi desse processo que nasceu a Cumbuca Cozinha e Café.

O empreendimento cresceu, ganhou espaço e passou a ser reconhecido na região. O que começou como mais uma tentativa de construir uma nova vida transformou-se em um projeto empresarial em expansão.

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De um recomeço a três unidades

Atualmente, Fernando e Roberta possuem duas unidades físicas da Cumbuca Cozinha e Café, além de uma unidade móvel, que continua participando de eventos na região. E os planos não param por aí. A família já trabalha no projeto da terceira unidade física, com previsão de inauguração para dezembro.

Para o casal, cada novo espaço representa muito mais do que crescimento empresarial. É também a materialização de uma caminhada iniciada muitos anos antes, ainda em Alegrete.A expansão é resultado de uma sequência de experiências, erros, acertos e decisões tomadas ao longo da trajetória.

Uma rotina de até 18 horas

Empreender em uma cidade turística e movimentada como Itapema também exige sacrifícios.Durante os períodos de alta temporada, Fernando relata que já chegou a trabalhar até 18 horas por dia.

A rotina intensa demonstra que o crescimento de um negócio não acontece apenas nos momentos de sucesso. Por trás de cada unidade existem horas de trabalho, planejamento, atendimento, organização e envolvimento direto da família. A Cumbuca, nesse sentido, tornou-se parte da rotina familiar e representa um projeto construído coletivamente.

Itapema: oportunidades e desafios

A escolha por Itapema não aconteceu por acaso. A cidade é conhecida pelas belezas naturais, pelo crescimento acelerado e pelo forte movimento econômico. Para Fernando e Roberta, a qualidade de vida e as oportunidades encontradas em Santa Catarina pesaram na decisão de permanecer no estado. Mas nem tudo são facilidades.

Um dos principais desafios apontados pelo casal está no mercado imobiliário. O custo para comprar ou alugar um imóvel, especialmente nas cidades litorâneas, é elevado. Por outro lado, Fernando avalia que, deixando o custo imobiliário de lado, as despesas cotidianas podem ser semelhantes às encontradas em outras cidades.

Na visão do empresário, o grande diferencial de Santa Catarina está no potencial de crescimento e na quantidade de oportunidades disponíveis para quem está disposto a trabalhar. O estado continua atraindo investimentos, empresas e trabalhadores, criando demanda por mão de obra em diferentes setores.

A saudade que atravessa a distância

Apesar de todos os motivos para permanecer em Santa Catarina, Alegrete nunca deixou de fazer parte da história da família. É na cidade gaúcha que permanecem familiares, amigos e as memórias de uma vida construída ao longo de anos. A distância traz saudade. Os familiares continuam vivendo em Alegrete, e a ligação com a terra natal permanece forte.

Para Fernando e Roberta, entretanto, mudar não significou abandonar as origens. As raízes alegretenses continuam presentes na identidade da família e na trajetória que construíram longe do Rio Grande do Sul.

Uma mensagem para quem pensa em recomeçar

A experiência vivida pelo casal também mudou a maneira como enxergam as oportunidades fora de Alegrete. Para Fernando, Santa Catarina vive um período de forte expansão econômica e oferece oportunidades para quem está disposto a trabalhar e começar uma nova etapa.

Mas ele ressalta que uma mudança desse tamanho exige planejamento e disposição para enfrentar dificuldades, especialmente quando se trata de moradia.

A mensagem que fica para outros alegretenses é simples: existem oportunidades fora, mas é preciso coragem para mudar, disposição para trabalhar e persistência para continuar depois dos primeiros obstáculos.

Uma história que ainda está sendo escrita

Da experiência de 13 anos na Pileco Nobre Alimentos ao trabalho no setor agropecuário; da leitaria em Alegrete à mudança para Santa Catarina; da tentativa com grelhados aos eventos; da Sweet Waffle à Sweet Waffle Coffee; e, finalmente, à Cumbuca Cozinha e Café. A trajetória de Fernando e Roberta é marcada por recomeços.

Nenhuma das etapas aconteceu de maneira isolada. Cada experiência trouxe conhecimento para a próxima decisão. Hoje, a Cumbuca representa o resultado de uma caminhada construída com trabalho, coragem, aprendizado e persistência.

Enquanto a terceira unidade começa a sair do papel, novos projetos continuam sendo planejados.

Entre as lembranças de Alegrete e os sonhos construídos em Itapema, Fernando, Roberta e os filhos seguem escrevendo uma história que começou no interior do Rio Grande do Sul e ganhou novos capítulos no litoral catarinense. Uma história de raízes, recomeços e empreendedorismo — e que ainda está longe de chegar ao fim.