De Alegrete para o topo da Ásia: Bergson vira Rei do Gol na Malásia e chega à seleção

A trajetória de Bergson Gustavo Silveira da Silva, nascido em Alegrete, ganhou uma dimensão que poucos poderiam imaginar quando o atacante deixou o Brasil para jogar no futebol asiático.

Aos 35 anos, o alegretense tornou-se uma das grandes estrelas do futebol da Malásia. Vestindo a camisa 9 do Johor Darul Ta’zim, o JDT, Bergson construiu uma carreira marcada por gols, títulos e recordes e passou a ser conhecido no país como um dos grandes nomes da história do futebol local.

E a história ganhou um novo capítulo neste mês.

Depois de completar cinco anos de residência na Malásia e obter a naturalização, Bergson teve sua elegibilidade confirmada pela FIFA e foi convocado para defender a seleção malaia na FIFA ASEAN Cup, que será disputada entre 25 de setembro e 5 de outubro, na Indonésia.

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A virada aconteceu na Malásia

Antes de chegar ao futebol asiático, Bergson teve uma trajetória bastante movimentada no Brasil.

Revelado pelo Grêmio, passou por clubes como Vila Nova, Ypiranga, Juventude, Portuguesa, Chapecoense, Náutico, Paysandu, Athletico-PR, Ceará e Fortaleza. Também teve passagem pelo futebol japonês.

Foi no Fortaleza, porém, que surgiu a oportunidade que mudaria definitivamente sua carreira. Em 2021, Bergson chegou ao Johor inicialmente por empréstimo. Poucos meses depois, o clube decidiu comprar seus direitos.

O atacante contou ao UOL que o proprietário do clube, o príncipe Tunku Ismail Idris, chegou a brincar com ele durante a negociação, mostrando um relógio que usava no pulso e dizendo que o valor daquele relógio seria suficiente para contratar Bergson e mais um jogador. A brincadeira escondia uma realidade: o JDT estava fazendo um investimento importante naquele atacante brasileiro que ainda não tinha alcançado no Brasil o protagonismo que viria a conquistar na Ásia.

O Rei do Gol

A transformação foi impressionante.

Em outubro de 2025, Bergson chegou aos 109 gols na liga nacional da Malásia e ultrapassou o antigo recordista, o malaio Indra Putra Mahayuddin, que havia marcado 106. Mas o que chama ainda mais atenção é a velocidade com que o alegretense alcançou o recorde.

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Bergson precisou de apenas 89 partidas para chegar aos 109 gols, média de 1,22 gol por jogo. Indra Putra precisou de 330 partidas para alcançar os 106 gols, com média de 0,32 por partida. Ou seja: Bergson não apenas superou o recorde. Fez isso em uma quantidade muito menor de jogos.

E continuou marcando.

Na temporada 2025/26, terminou a Super League com 27 gols em 22 partidas, conquistando novamente a Chuteira de Ouro. Segundo o New Straits Times, ele já havia ultrapassado a marca de 130 gols na liga e se distanciado ainda mais do antigo recorde.

Seis gols em uma única partida

Um dos capítulos mais impressionantes da trajetória aconteceu em maio de 2026. Na goleada do JDT por 14 a 1 sobre o Kelantan TRW, Bergson marcou nada menos que seis gols.

Ele balançou as redes aos 1, 11, 36, 41, 52 e 83 minutos. Com a atuação, encerrou a temporada com 27 gols na Super League. O próprio atacante revelou que o primeiro gol saiu praticamente no começo da partida. Quando olhou para o telão, percebeu que havia passado menos de um minuto.

A partir dali, pensou que poderia marcar três ou quatro. Terminou com seis.

O episódio virou mais um capítulo da impressionante relação do alegretense com o gol na Malásia.

Em 2022, chegou a ser o maior goleador do mundo

A capacidade de Bergson de marcar gols não se limita ao futebol malaio. Em 2022, ele chegou a ser o terceiro maior goleador do mundo considerando os gols marcados por jogadores em partidas de clubes naquele ano.

Naquele período, o atacante viveu uma temporada extraordinária e consolidou sua condição de principal referência ofensiva do JDT. Ao longo da passagem pelo clube, também conquistou diversos títulos.

São cinco campeonatos da liga malaia, além de taças nacionais e outros troféus pelo JDT. O clube se transformou em uma potência do futebol do país, e Bergson passou a ser uma de suas principais estrelas.

Quanto Bergson ganha?

Essa é uma das curiosidades que mais chamam atenção.

O salário dos jogadores não costuma ser divulgado oficialmente pelo clube, mas bases especializadas em futebol apresentam uma estimativa para Bergson.

O FootyStats registra um salário anual estimado de € 280 mil, valor que equivale a aproximadamente € 23,3 mil por mês.

Convertido para reais, o valor varia de acordo com a cotação do euro. Portanto, trata-se de uma estimativa de mercado, e não de um salário oficialmente divulgado pelo JDT.

É importante fazer essa ressalva porque contratos no futebol podem incluir bônus, premiações, direitos de imagem e outros benefícios que não aparecem nessas bases.

Quanto vale o passe?

Também não existe atualmente um valor oficial divulgado pelo JDT para uma eventual transferência.

O Transfermarkt estima atualmente o valor de mercado de Bergson em € 325 mil. A mesma plataforma registra contrato com o Johor Darul Ta’zim até 30 de junho de 2027.

O valor estimado atualmente é diferente do investimento feito pelo clube quando adquiriu o jogador.

Segundo reportagem do ge, o JDT pagou cerca de US$ 400 mil ao Fortaleza pela contratação em 2021.

Em entrevista ao UOL, entretanto, Bergson mencionou um valor de aproximadamente US$ 600 mil. A divergência pode estar relacionada à forma como a negociação ou seus componentes foram contabilizados.

Por isso, o mais seguro jornalisticamente é registrar que as fontes apresentam valores diferentes para a negociação de 2021.

O que um alegretense faz na Malásia?

Mais do que jogar futebol.

Bergson tornou-se uma figura conhecida no país e passou a fazer parte da vida esportiva malaia.

Depois de mais de cinco anos vivendo no país, adaptou-se à cultura local e construiu uma relação de identificação com o clube e com os torcedores.

Em entrevista ao ge, afirmou que a experiência mudou sua carreira e sua própria maneira de enxergar o futebol.

Agora, depois da naturalização, ele também passa a representar oficialmente a Malásia.

A FIFA confirmou sua elegibilidade para atuar pela seleção nacional.

Da dúvida à seleção nacional

Talvez esse seja o capítulo mais simbólico da história.

Bergson deixou o Brasil depois de uma carreira marcada por muitas mudanças de clube. Aos 28 anos, chegou a viver um período de incerteza profissional.

Foi justamente nessa época que recebeu uma ligação que mudaria sua trajetória.

Rogério Ceni, então treinador do Fortaleza, telefonou pessoalmente para o atacante e o convenceu a aceitar o desafio no clube. Bergson considera Ceni uma pessoa fundamental para a retomada de sua carreira.

Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade de ir para a Malásia.

O que inicialmente poderia parecer apenas mais uma experiência internacional acabou se transformando na fase mais importante de sua carreira.

Cinco anos, dezenas de recordes e uma nova nacionalidade

Hoje, Bergson reúne números que ajudam a dimensionar a transformação.

Aos 35 anos, é:

maior artilheiro da história da Super League da Malásia;

vencedor de múltiplas Chuteiras de Ouro;

campeão nacional diversas vezes pelo JDT;

autor de 27 gols na Super League 2025/26;

autor de seis gols em uma única partida em 2026;

jogador com contrato com o JDT até 2027;

naturalizado malaio;

e, agora, integrante da seleção nacional da Malásia.

A base estatística do FootyStats registra 183 gols em 172 partidas pelo Johor até a temporada 2025/26, considerando as competições listadas em seu banco de dados.

E o menino de Alegrete?

Por trás dos números, existe uma história que continua tendo origem em Alegrete.

Bergson nasceu na cidade, no Rio Grande do Sul, em 9 de fevereiro de 1991. Aos poucos, aquele garoto que sonhava com o futebol construiu uma carreira que o levou de clubes brasileiros ao Japão e, finalmente, ao outro lado do mundo.

Foi na Malásia que encontrou estabilidade, reconhecimento e uma sequência de gols que transformou seu nome em referência no futebol daquele país.

Agora, ao vestir a camisa da seleção malaia, o alegretense acrescenta mais uma página a uma trajetória incomum.

De Alegrete para a Malásia. De promessa do futebol brasileiro a maior artilheiro da história da liga malaia. E agora, também, jogador da seleção nacional.

Uma carreira que, literalmente, atravessou o mundo — mas que continua tendo Alegrete como ponto de partida.