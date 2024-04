Nível do Rio Ibirapuitã em Alegrete recua, e está em cota de alerta

Por volta das 8h, desta segunda-feira (22), o nível do Rio Ibirapuitã registrou 8m40cm acima do nível. Conforme o coordenador da Defesa Civil Renato Grande, a situação no município continua com duas famílias desalojadas que foram atingidas com o avanço das águas ainda na última quarta-feira (17).

Grande explica que as famílias desalojadas até o momento saíram por recursos próprios. Segundo o servidor, o rio está em declínio e há previsão de mais de 100mm de chuva nesta semana. Ele sugere que em caso de a Defesa Civil ser acionada, as mudanças serão auxiliadas pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura Municipal e com o apoio do Exército Brasileiro. ‘Esse serviço deve ocorrer durante o período diurno por questões de segurança’, destaca Renato.

Para o mês de abril, a média mensal de chuva é de 163 mm na cidade, Até o domingo (21), já choveu 327 mm em Alegrete em abril, o que representa 201% da média normal para o mês.