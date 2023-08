Homem, portador de esquizofrenia, agride moradora da Assis Brasil

Na tarde de ontem (7), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um homem e uma jovem, na Avenida Assis Brasil. No endereço, a vítima relatou ter sido agredida com um soco na face por parte do indivíduo.

Segundo ela, estava retornando para dentro de sua residência após descartar lixo quando percebeu a aproximação do agressor. Imediatamente se dirigiu ao pátio e fechou o portão, mas o homem se aproximou e a ameaçou com palavras ofensivas relacionadas à importunação sexual, além de proferir ameaças de violência contra seu vizinho.

A jovem entrou em casa e observou o indivíduo se afastar pela janela. Ao perceber a saída dele, ela também saiu de casa para comunicar as ameaças ao vizinho, porém, nesse momento, o agressor retornou e a atingiu com um soco no rosto.

A Brigada Militar foi chamada e o indivíduo tentou fugir, mas foi interceptado e conduzido à Delegacia de Polícia, pelos policiais onde ocorreu a informação que o agressor possui esquizofrenia, levando ao acionamento do SAMU Mental.

O coordenador do serviço informou que o indivíduo de 40 anos nunca havia demonstrado comportamento agressivo anteriormente, sendo um paciente do Caps há anos. No entanto, especulou-se que a ausência de medicação poderia estar relacionada ao comportamento agressivo, o que levou à convocação da mãe do agressor para prestar esclarecimentos.

A vítima, embora ciente da condição de esquizofrenia do agressor, expressou preocupações quanto à possibilidade de o incidente indicar um comportamento mais agressivo no futuro. Ela questionou se outras pessoas poderiam ter sido alvo de ações semelhantes por parte dele.

Na DP, a Delegada Fernanda Mendonça determinou um registro simples do caso, considerando-o atípico devido à inimputabilidade do homem.