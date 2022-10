Debate sobre fogo em campo foi destaque na primeira noite da Expofeira

A temática “Queimadas” movimentou a primeira noite do seminário Unindo Fronteiras, com sucesso absoluto de público e participação de autoridades do Município.

O analista ambiental, Adão Luiz da Costa Güllich – Chefe da FLONA de Passo Fundo, palestrou sobre Manejo Integrado do Fogo – Demandas e Perspectivas. O tema foi mediado pelo presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes.

Além do prefeito Márcio Amaral, participaram do debate representantes da Polícia Civil, Decrab, Bombeiros, Defesa Civil, Associação dos Arrozeiros, unidades militares, Emater, Defesa Civil, Secretaria de Agricultura, Câmara de Vereadores, Itagro, Fundação Maronna, MOPRA e produtores rurais.

Em sua palestra, o analista ambiental Güllich, classificou os tipos de fogos e explicou sobre queimadas. Bastante prático, o palestrante abordou o tema que afetou parte do bioma pampa no município. Para o presidente do Sindicato Rural a conversa foi bem esclarecedora e propiciou um debate produtivo.

Como o La Niña vai se prolongar é possível que áreas voltem a ser atingidas pelo fogo em Alegrete. Para isso será elaborado um documento pleiteando um treinamento e montado um plano de ação.

Amplamente debatido os problemas enfrentado em 2021 com fogo em campos, como o do dia 16 de janeiro quando queimaram cerca de 7.300ha, e conforme exposto no seminário, há indícios de fogo criminoso nos desastres ocorrido no ano passado.

“Treinar pessoas para quando acontecer estes sinistros, para que todos estejam preparados”, pontuou Plastina, no debate que reuniu produtores que tiveram propriedades atingidas.

O documento será assinado por todas entidades presente no evento, o qual terá como objetivo um treinamento específico para atuação em sinistros na região.

A II edição do Seminário Unindo Fronteiras é desenvolvido paralelamente a 41ª Exposição Agropecuária de Alegrete se estende até o sábado (15), com a palestra “Duas Safras”, às 19h, no Casarão do Parque.

Fotos: Sindicato Rural