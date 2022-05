Defensoria Pública arrecada doações para os desabrigados do Ibirapuitã

Share on Email

Diante do cenário atual em que mais de duas mil pessoas tiveram que deixar suas casas em decorrência da enchente no Município, muitas ações estão sendo realizadas com o objetivo de auxiliar a todos.

São voluntários, Prefeitura e muitos órgãos imbuídos na causa social. Desta forma, a Defensoria Pública Regional (DPR), lançou uma campanha para arrecadar doações para a população atingida por enchente em Alegrete.

A ação que teve início ontem(2), visa a arrecadação de agasalhos e materiais de limpeza, que serão distribuídos para a população atingida pela enchente que devastou o município na última semana.

As doações estão sendo recolhidas das 12h às 19h, no prédio da Defensoria Pública de Alegrete, que fica na Rua Tamandaré, nº271.

Os itens arrecadados serão entregues a Defesa Civil da cidade e também beneficiarão pessoas em situação de vulnerabilidade social.